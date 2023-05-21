Cumhur İttifakı'nın 'Zafer Yürüyüşü' Beyoğlu'nda yapıldı

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cumhur İttifakı üyesi partilerin Beyoğlu İlçe Başkanları ve Cumhur İttifakı Milletvekillerinin de katıldığı 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte Cumhur ittifakının 14 Mayıs zaferindeki katkılarından dolayı Beyoğlu halkına teşekkür edildi.

BEYOĞLU Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cumhur İttifakı üyesi partilerin Beyoğlu İlçe Başkanları ve Cumhur İttifakı Milletvekillerinin de katıldığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde kazanılan zafer nedeniyle Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe AK Parti 2. Bölge Milletvekili Büşra Paker, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhur İttifakı üyesi partilerin Beyoğlu İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saat 19.00'da Okçular Vakfı önünden başlayan yürüyüş, Beyoğlu turunun ardından Arabacılar Meydanında son buldu. Yürüyüşte Cumhur ittifakının 14 Mayıs zaferindeki katkılarından dolayı Beyoğlu halkına teşekkür edildi. Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajları verildiği yürüyüşte 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha destek istendi.

"BAYRAĞI ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023