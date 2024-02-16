Cumhur İttifakı'nın Ordu'daki belediye başkan adayları belli oldu

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ordu'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den Akkuş'ta İsa Demirci, Altınordu'da Aşkın Tören, Aybastı'da İzzet Gündoğar, Çatalpınar'da Ahmet Özay, Çaybaşı'nda İsmet Yanık, Fatsa'da İbrahim Etem Kibar, Gölköy'de Fikri Uludağ, Gürgentepe'de Yener Yalçınkaya, Kabadüz'de Yener Kaya, Kabataş'ta Yakup Yılmaz, Korgan'da Tuncay Kiraz, Kumru'da Yusuf Yalçuva, Mesudiye'de Cengiz Koçyiğit, Perşembe'de Cihat Albayrak, Ulubey'de İsa Türkcan ve Ünye'de Hüseyin Tavlı ile MHP'den Çamaş'ta Mahmut Ayparçası, Gülyalı'da Medet Sipahi ve İkizce'de Osman Kaygı aday gösterildi.

Daha önce de Ordu Büyükşehir Belediyesine mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in aday gösterildiği açıklanmıştı.