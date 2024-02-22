Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan: Azim ve Kararlılıkla Seçim Zaferine Ulaşacağız

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, azim ve kararlılıkla yerel seçimde zafere ulaşacaklarını belirtti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Soydan, Toroslar ilçesini ziyaret etti.

Yusuf Kılıç Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısına katılan Soydan, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin uyum içerisinde çalışması gerektiğini anlattı.

Soydan, Cumhur İttifakı'nın "önce ülke ve millet" anlayışıyla ilerlediğini belirterek, "İnanıyorum ki bu azim ve kararlılıkla seçim zaferine ulaşacağız. Hiç kimseden bir menfaatimiz yok. Amacımız, Toroslar, Mersin ve ülkemizin mutluluğudur." ifadesini kullandı.

Kente "çağ atlatmayı" hedeflediklerini aktaran Soydan, "Bu şehir, çocuklarımızın ve bizlerin yaşayacağı, dünyada parmakla gösterilen bir şehir haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Cumhur İttifakı'nın Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve MHP Toroslar İlçe Başkanı Osman Mete Yıldız da katıldı.