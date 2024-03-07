Üye Girişi
Haberler

Hamza Dağ: İzmir'in marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde olmadım

Güncelleme:

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugüne kadar kentin marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde olmadığını belirterek, "Belediye başkanı olsam da olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım." dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugüne kadar kentin marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde olmadığını belirterek, "Belediye başkanı olsam da olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım." dedi.

Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde esnafla ile bir araya gelen Dağ, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm için atılması gereken adımların zorunlu olduğunu ve ertelenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Dünya Bankası ile kentsel dönüşüme ilişkin bir kredi anlaşması yapıldığına ilişkin verdiği müjdeyi anımsattı.

İzmir'de yıllarının geçtiğini dile getiren Dağ, gelecek süreçte şehri dirençli hale getirmek ve şehirleşme anlamında kötü görüntüyü de gidermek için adımları atacaklarını söyledi.

Dağ, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) trafiğini rahatlatmak için çalışacaklarını ve asfaltlama konusunda bir faaliyet yapılmadığını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Asfaltlama çalışmasını hızla hayata geçireceğiz. Ara sokaklar ilçe belediyelerde, bizde olan yerlerde başkanlarımız bunları yapacak. İlçe belediyelerinde bazıları aynı siyasi partiden değil, onları da zorlayacağız, yapmazlarsa biz yapacağız. 5 yılda iyi bir noktaya geleceğiz. Üretim yollarına el atmamız gerekecek. Su parası en az gelen fatura olacak. İzmir'in marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde bugüne kadar olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Belediye başkanı olsam da olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım. Çünkü ben İzmir'i çok ama çok seviyorum." diye konuştu.

Dağ'ın konuşmasının ardından söz alan bir esnaf, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde kendisine gönderdiği "bayram kutlaması kartını" Dağ'a hediye etti.

Hediyeyi görünce duygulanan Dağ, esnafa teşekkür etti ve pazar günü kente gelecek olan Erdoğan'a kartı takdim edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

AK Parti İzmir Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Zekeriya Ersarı kimdir? İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Zekeriya Ersarı kimdir? Hüseyin Bayındır kimdir? İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 7-8 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kemal Babuccu kimdir? İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu kimdir? Fehmi Kandemir kimdir? İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir kimdir? Hilmi Özer kimdir? İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 7 Mart EXXEN spor canlı izle! Osman Topal kimdir? İYİ Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal kimdir? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI izle! 7 Mart St.Gilloise Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 8 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 8 Mart Cuma Hutbesi! Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns Toronto Raptors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor kim elendi? 7 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 7 Mart Perşembe 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title