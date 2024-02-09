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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu partililerle buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, partililer ile 'Vefa Buluşması' etkinliğine katıldı. Hatipoğlu, partililere teşekkür ederek, 31 Mart'tan sonra yapacakları hizmetlerle mahcup etmeyeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, partililer ile "Vefa Buluşması" etkinliğine katıldı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, partide çeşitli görevlerde yer almış, Ak Parti'ye gönül verenler için "Vefa Buluşması" düzenledi.

Buluşmaya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, teşkilatın kuruluşundan itibaren çeşitli görevleri üstlenen ve gönül bağıyla hareket eden partililerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Her birinin AK Parti için yürekten çalışan, vefa gösteren kişiler olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu zamana kadar AK Parti için yapmış olduğunuz tüm çalışmalar adına size teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde zorlu bir maraton var. Bu maratonda hep birlikte canla başla çalışacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah 31 Mart'tan sonra yapacağımız hizmetlerle sizleri mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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