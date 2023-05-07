Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi İçin Hazırlıklar Tamam

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi için gelenler, miting alanına giriş yapmaya başladı. Toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsler kalktı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor. Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı. Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı.

- İstanbul