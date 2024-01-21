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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok, Ankara'nın 5 yıldır 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini belirterek, Ankara'da yüzde 73 oy alabileceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde "Yenimahalle Teşkilat Buluşması" düzenlendi. ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ve beraberindekiler, buluşmada vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Altınok, Ankara'nın 5 yıldır 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini belirterek, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana" dedi.

"Ankara'da yüzde 73 oy alabiliriz"

AK Parti Genel Merkezince yapılan anketlerde 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiziz. Biz hizmetkar olacağız, sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Turgut Altınok Ankara Politika Güncel Haberler

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