Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde başladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sabah namazı kılıp dualarla başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sabah namazı vaktinde, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bir araya geldi. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde dua eden Altınok, vatandaşların taleplerini dinledi. Program bölgedeki esnaf ziyaretleri ile devam etti. - ANKARA