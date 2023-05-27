Cumhur İttifakı Karabük İl Başkanlarından Sandık Çağrısı

Cumhur İttifakında yer alan AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi Karabük il başkanları ortak bir açıklama yaparak 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklara sahip çıkılması noktasında çağrı yaptı.

Ortak bildiride yapılan açıklamada, "Milletimiz TBMM'de çoğunluğu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek, yasamada nasıl bir tablo istediğini göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 538 bin fark atmış ve yüzde 49,52 oy almıştır. Ancak arada bu kadar büyük fark olmasına rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Milletimizin bu iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. Allah'ın izniyle ikinci turda sizlerin güçlü destekleri ile rekor bir oy ve oranla milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edecektir" denildi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke ve millet için bir dönüm noktasının olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Türkiye yüzyılında lider ülke konumuna gelebilmemiz için, istikrarın ve güvenin devam etmesi için, Büyük ve Güçlü Türkiye için, Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla hep birlikte yürümemiz için sizlerin Recep Tayyip Erdoğan'a vereceği oylar çok büyük bir önem arz etmektedir. Tam Bağımsız Türkiye için Yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar güçlü bir şekilde seçilebilmesi için siz değerli hemşerilerimizden 28 Mayıs Pazar günü güçlü bir destek istiyoruz. 28 Mayıs tarihinde sandığa gidelim ve sandıklara hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023