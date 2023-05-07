Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Başladı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi için gelenler, miting alanına giriş yapmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor.