Cumhur İttifakı Bilecik'te 11'de 11 hedefliyor

Cumhur İttifak'ın Bilecik il başkanları bir araya gelip yerel seçimleri değerlendirerek, önümüzdeki yerel seçimlerde hedefin 11'de 11 olduğunu belirtti.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bilecik MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek yerel seçimleri ele aldılar. AK Parti teşkilatı üyelerinin de katıldığı görüşmede, yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yaklaşan yerel seçimlerde yine birlik ve beraberlikle yola devam edeceklerini ve Bilecik'te 11 belediyenin tamamını alacaklarını belirten Başkan Yıldırım, "Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır. Cumhur İttifakı olarak biz bu birlik ve beraberliği şehrimizde yerel seçimlerde de göstermeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK