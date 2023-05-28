Cumhur İttifakı Başakşehir'de seçim zaferini kutladı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'nci tur oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Başakşehir'de kutlama yapıldı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde yapılan seçim kutlamalarına katılan belediye başkanı Yasin Kartoğlu, 'Demokrasi zaferimiz, adım attığımız Türkiye Yüzyılımız kutlu olsun' dedi.

Kartoğlu, '28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının asıl kazananı Türkiye ve aziz milletimiz olmuştur. Demokrasi zaferimiz, adım attığımız Türkiye Yüzyılımız kutlu olsun. Vatanımıza, bayrağımıza; istiklalimize, istikbalimize sahip çıkmak için sandığa giderek oy veren, Başakşehirliler başta olmak üzere, tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz, mazlumların gür sesi, dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi ve güveni sandıkta bir kez daha gösterdi. Türkiye sevdalısı yüreklere duaları için, destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum' diye konuştu.

'ZAFER TÜRKİYE'NİNDİR'

Başkan Kartoğlu, "Ülkemizin kaybedecek vakti yok! Çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Demokrasimizi, kalkınma hamlemizi ve milli teknoloji hamlemizi; inancımızdan, tarihimizden ve aziz milletimizden aldığımız güçle daha ileriye taşıyacağız. Bugün elde ettiğimiz tarihi zaferi, daha çok çalışarak ve daha çok üreterek çocuklarımız için, gençlerimiz için velhasıl milletimiz için daha da anlamlı hale getireceğiz. Daha büyük başarılara imza atacağız. Zafer, inananlarındır, zafer, Türkiye'nindir? şeklinde konuştu.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023