Cumartesi Anneleri Gözaltına Alındı, CHP Milletvekili İlgezdi'den Tepki

Cumartesi Anneleri, 957. haftada da polis tarafından engellendi ve en az 47 kişi gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, annelerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Diyarbakır Anneleri de bizim, Cumartesi Anneleri de. 957 haftadır evlatlarını arayan annelerin anti demokratik şekilde gözaltına alınması kabul edilemez. Annelerimizin derhal serbest bırakılması gerekiyor yoksa sağlık sorunları nedeniyle geri dönülmez sıkıntılar yaşamaları kaçınılmaz. Annelere kıymayın efendiler" açıklamasını yaptı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 957'nci haftada da polis tarafından engellendi. Eylemde en az 47 kişi gözaltına alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "ihlal" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 957'nci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi.

Ara sokaklardan meydana ulaşmak isteyen Cumartesi Anneleri ve onlara destek veren insan hakları savunucuları ablukaya alındı. Eylemi takip eden gazeteciler alandan uzaklaştırılırken en az 47 kişi de polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'nda 16. kez gözaltına alınıyoruz. Anayasa'nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Anneleri'ni engellemeye son verin" denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır kayıp çocuklarını arayan, bunun için en demokratik haklarını kullanmaya çalışan Cumartesi Annelerimiz yine kelepçelenerek gözaltına alındı. İktidar olarak bu annelerin evlatlarını bulamadığınız gibi, yaşları nedeniyle ciddi sağlık sorunları olan bu annelerimizi gözaltına alarak çok büyük bir yanlış imza atıyorsunuz.

Diyarbakır anneleri de bizim, Cumartesi Anneleri de. 957 haftadır evlatlarını arayan annelerin anti demokratik şekilde gözaltına alınması kabul edilemez. Annelerimizin derhal serbest bırakılması gerekiyor yoksa sağlık sorunları nedeniyle geri dönülmez sıkıntılar yaşamaları kaçınılmaz. Annelere kıymayın efendiler."