Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterdi.

Avan, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in elinde bulunan son sistem gelişmiş silahlarla birlikte ABD ve Avrupa devletlerinin desteğini de alarak Gazze'de çok büyük yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Avan, şunları kaydetti:

"İsrail masum insanların akıttığı kan ve gözyaşlarında bir gün boğulacaktır. Masumların ahını çok büyük bir şekilde ödeyeceklerdir. İsrail'in Filistinli masum insanlara yapmış olduğu acımasız ve orantısız saldırıları, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Filistin'de kapalı cezaevi gibi hayat süren, her türlü eziyet ve katliama maruz kalan, hürriyetleri ve malları elinden alınan Filistinli din kardeşlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız her zaman onların yanındadır."