Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan ilçe halkına teşekkür

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki destekleri dolayısıyla ilçe halkına teşekkür etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki destekleri dolayısıyla ilçe halkına teşekkür etti.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, başkent Ankara'nın güzel ve kadim şehri Çubuk'a hizmet etmekten her daim onur duyduğunun altını çizerek, "İlçe halkımıza, AK Parti'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a göstermiş oldukları sevgi, muhabbet ve destek için bu kutlu davanın bir neferi olarak şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun, bugüne kadar bütün seçimlerde hemşehrilerimiz, milletin adamını ve milletin davasını yalnız bırakmadı. Bu seçimde de aynı kararlı duruşla yine milletinin yanında yer aldı." dedi.

Milletin karşısında başlarının dik, alınlarının ak olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Nihayetinde, seçim sonuçları şunu gösterdi ki milletin umudu yine AK Parti olmuş, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olmuştur. Çubuklu hemşehrilerimizin 28 Mayıs'ta da Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, çözülemez zannedilen meselelerini kısa sürede çözüme kavuşturan, dünyanın en büyük projeleriyle ülkemizi şaha kaldıran Cumhurbaşkanımız ve kadrolarının yanında olacağına inancım tamdır."