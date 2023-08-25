Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Yerli Ürünler Pazarını Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede üretilen sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı yerli ürünler pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Demirbaş, üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyerek ilçenin gelişimi için çalıştıklarını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yerli ürünler pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Çalışmaları kapsamında Demirbaş, ilçede üretilen sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı pazara ziyarette bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Demirbaş, üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçeyi her alanda geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, Çubuk'u hak ettiği noktaya taşıyacaklarını kaydetti.