Covid-19 izinleri uzatılıyor - Haberler

Tbmm Genel Kurulu'nda, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme Genel Kurul'da görüşmeleri süren yasa teklifine eklendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2'nci bölümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, teklife yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeyle; 31 Mayıs'ta sona erecek olan açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılması öngörülüyor. Eklenen madde, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak imzası ile verildi.TBMM Genel Kurulu, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. Teklifin görüşmelerine yarın ikinci bölümün maddeleri üzerinden devam edilecek.