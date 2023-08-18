Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği'ne atandı

VALİLER kararnamesiyle Çorum Valiliği'nden Erzurum Valiliği'ne atanan Mustafa Çiftçi, bugün görevine başladı. Vali Çiftçi'nin karşılanması sırasında uzun kuyruk oluştu.

Çorum'dan dün akşam kara yolu Erzurum'a gelen Vali Mustafa Çiftçi, bugün saat 08.00'te makamına geçti. Burada yapılan karşılama törenine daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik çalışanları ve kaymakamlar katıldı. Karşılama sırasında uzun kuyruk oluştu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Mustafa Çiftçi, ardından polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makamına geçen Vali Mustafa Çiftçi, göreve başlama yazısını imzalayarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Evli ve 3 çocuk babası Vali Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla Erzurum Valiliği görevine başlamış bulunuyorum. Cenabıhak bu kutlu görevde beni mahcup eylemesin, vatanımız, memleketimiz Erzurum için hayırlara vesile olsun. Meslek hayatımda 26'ncı yılımı geride bırakmış bulunuyorum. 20 yıl önce Erzurum'un Tekman ilçesinde kaymakamlık görevinde bulundum, bu nedenle Erzurum'a bir aşinalığım var. Erzurum'u 20 yıl öncesinden tanıyorum ama bugün itibarıyla çok değişmiş, gelişmiş buldum. İnşallah bundan sonra da Erzurum'un daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Erzurum tarihi şehirlerimizden bir tanesidir. Şehrimiz yine 1900 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek vilayetlerinden biridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın burayla ilgili güzel bir tanımı var. Diyor ki; 'Erzurum, Türkiye manzarasına 1893 metre yükseklikten bakan bir şehirdir.' Dolayısıyla ilimizin bu şekilde yükseltiye sahip olması kış sporları açısından, özellikle kayak sporu açısından burayı önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. İlimizin bu şekilde yüksek olmasının hayvancılık açısından önemi olduğunu düşünüyorum. İlimizde 800 bin civarı büyükbaş hayvan var, 1 milyon civarı da küçükbaş hayvan olduğunu düşünürsek önemli hayvancılık merkezlerinden bir tanesi Erzurum. 25 bin kilometreyi aşkın yüz ölçümüyle, alan büyüklüğü ile Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman gerek tarihi ve turistik açıdan, gerekse tarım ve hayvancılık açısından, ticaret açısından, alan açısından Erzurum, Doğu'nun başkenti unvanını fazlasıyla hak eden bir şehir." (DHA)