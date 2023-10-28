Çorum polisi suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde 'şok' denetim gerçekleştirdi. Kadeş meydanında yapılan denetimde 324 şahıs kontrol edilirken, 1 işletmeye ruhsatsız olduğu için tutanak tutuldu ve 1 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Fen Lisesi caddesinde ise 19 araç ve 40 şahıs sorgulandı.

- Çorum polisinden "şok" denetim

ÇORUM - Çorum polisi suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde "şok" denetim gerçekleştirdi.

Çok sayıda polisin görev aldığı şok sokak denetimde polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi. Kadeş meydanında yapılan şok uygulama da toplam 324 şahıs kontrol edilirken, 1 işletmeye ruhsatsız olduğu için tutanak tutuldu, 1 adet tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Fen Lisesi caddesinde yapılan uygulama da ise 19 araç ve 40 şahıs sorgulanırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.