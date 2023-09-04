Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya Göreve Başladı
Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcılığı görevinden Çorum İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Jandarma Komutanlığı'nda törenle karşılandı ve görevine başladı.
Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya göreve başladı.
24 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcılığı görevinden, Çorum İl Jandarma Komutanı olarak atanan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanlığı'nda törenle karşılandı.
Çetinkaya, tören mangasını selamladıktan sonra görevine başladı.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Politika