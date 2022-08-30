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Çorum haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi

Politika Haberleri

Çorum haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum'da çay molası verdi

Edinilen Çorum haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Amasya'ya giderken Çorum'da çay molası vererek, millet ittifakı üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Amasya'ya giderken Çorum'da çay molası vererek, millet ittifakı üyeleri ve partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Amasya'ya giderken Çorum'da çay molası verdi. Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Çoşkunsu ve partililer tarafından karşılandı. Herhangi bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, millet ittifakı üyeleri ve partililerle çay içtikten sonra Çorum'dan ayrılarak Amasya'ya hareket etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Amasya Çorum Politika Haberler

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