Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddiasıyla arama kararı bulunan bir şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca diğer iki kişi uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı.

Çorum'da PKK/KCK ile ilişkili şüpheli yakalandı

Çorum'da terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu iddia edilen Y.K'yi takibe aldı.

Takibe alınan şüphelinin içinde bulunduğu 34 CMN 849 plakalı otomobil, Yeniyol Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile bıçak ele geçirildi.

Aynı araçtaki Y.K. terör örgütü ile ilişkisi bulunmasından, S.K. ve D.G. ise uyuşturucu bulundurmaktan polis ekiplerince gözaltına alındı.