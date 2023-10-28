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Çorum'da Genel Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan genel asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimde ayrıca ruhsatsız çalışan bir işletme hakkında tutanak tutuldu.