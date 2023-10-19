Çorum'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi

Çorum'da düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşü'nde kent sakinleri, Filistin'e saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi. Çorum Filistin Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüşte, Türkiye ve Filistin bayrakları taşındı ve sloganlar atıldı. Yürüyüşe Çorum Belediye Başkanı ve üniversite rektörü de katıldı.

Çorum'da düzenlenen "Büyük Filistin Yürüyüşü"nde kent sakinleri, Filistin'e saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Çorum Filistin Platformu öncülüğünde Valilik önünde bir araya gelenler, "Filistin'de soykırıma hayır" yazılı pankartla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık" şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Çorum Filistin Platformu sözcüsü Hüseyin Kır, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla Filistin'de artık sadece işgalci olmadığını açıkça gösterdiğini söyledi.

İsrail'in dünyaya ve insanlığa meydan okuduğunu belirten Kır, "Biz de tüm insanlık olarak ona ve yandaşlarına hak ettiği cevabı vermeliyiz. Hırsız ve terörist Israil'e destek veren, silah satan, Birleşmiş Milletlerde ve diğer tüm uluslararası arenalarda onu koruyup kollayan, ülkesini savunan Filistinlileri terörist diye damgalayan tüm ülkeler işlenen insanlık suçunun ortağıdır." dedi.

Siyonistlerin kendilerine tanrı tarafından vadedildiğini iddia ettikleri, Türkiye'nin de bir kısmını kapsayan topraklara haksızca ve zalimce el koymak için dünyayı ateşe vermekten çekinmediğini dile getiren Kır, "Bu haliyle, siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir. İnsanlığın vicdanı olan kutsal beldelere saplanmış zehirli bir hançerdir." diye konuştu.

Vatandaşları İsrail ve destekçilerince üretilen malları boykot etmeye davet eden Kır, çocukların da bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yürüyüşe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.