Çorum'da Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ardından Çorum'da bir araya gelen binlerce kişi Filistin için yürüyerek dua etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişi hayatını kaybederken Çorumluların Filistin'e destekleri sürüyor.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ardından Çorum'da bir araya gelen binlerce kişi Filistin için yürüyerek dua etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişi hayatını kaybederken Çorumluların Filistin'e destekleri sürüyor. Kentte sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından oluşturulan Çorum Filistin Platformu tarafından "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi. Valilik önünden başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi İsrail'i lanetlerken Filistin'e destek verdi. Yürüyüş Hürriyet meydanında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yapılan duanın ardından sona erdi.

Yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yapan Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kır, İsrail'in önceki gün ki alçakça ve insanlık dışı saldırısıyla artık Filistin'e sadece işgalci olmadığını açıkça gösterdiğini, tüm dünyaya ve bütün insanlığa meydan okuduğunu söyledi. Kır, "Siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir. İnsanlığın vicdanı olan kutsal beldelere saplanmış zehirli bir hançerdir" dedi. - ÇORUM