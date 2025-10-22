Haberler

Çorum'da Baraj Doluluk Oranları Düşüyor, Ancak İçme Suyu Sıkıntısı Yok

Güncelleme:
Çorum'da yapılan toplantıda barajlardaki doluluk oranlarının kuraklık nedeniyle düştüğü ancak şu an için içme suyu sıkıntısının olmadığı bildirildi. Ayrıca 2025 yılı projeleri ve harcama oranları hakkında bilgi verildi.

Çorum'dak barajlardaki son durumla ilgili bilgi veren Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ, "Baraj doluluk oranlarıda özellikle bu sene kurak geçtiği için düşmeler var ama şu an içme suyu sıkıntısı gözükmüyor. Ama kuralık devam ederse tabikide heryerde olduğu gibi burayı da etkileyecektir" dedi.

Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 4. toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi. Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı içerisinde devam eden projelerin son durumuyla ilgili kurum yöneticileri tarafından bilgiler aktarıldı.

"Harcama oranları önceki dönemlere oranla yüksek gerçekleşmiştir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 427 adet kamu yatırım projesi yürütülmekte olup bu projelerin toplam tutarı 124 milyar 387 milyon TL'dir. Önceki yıllar harcama tutarı 25 milyar TL, 2025 ödeneği 20 milyar 500 milyon TL. 2025 yılı 3.dönem itibariyle harcama tutarı ise 15 milyar 274 milyon TL'dir. 2025 yılında 3. izleme dönemi harcama oranları önceki dönemlere oranla yüksek gerçekleşmiştir. Yatırımcılarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalan 10,4 kilometrelik kesimlerde çalışmalarımız devam etmekte. Bu kısımda ise hedefimiz yıl sonuna kadar burayı tamamlamak"

Çorum, Laçin ve Osmancık arasında yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Başpınar ise, "Çorum, Laçin ve Osmancık hattımızda Çorum için önemli ve güzel yanlarımızdan bir tanesidir. Yapımı süren tünelin toplam uzunluğu 51,2 kilometre. 2024 yıl sonu itibariyle 24,9 kilometreyi tamamlamıştık. Bu seneki hedefimiz 12,5 kilometre bölünmüş yol ve 3,2 kilometre de saç kaplama çalışmamamızdı. Biz 15,6 kilometre tamamlayarak uzunluğumuzu toplam 40,8'e getirdik. Kalan 10,4 kilometrelik kesimlerde ise çalışmalarımız devam etmekte. Bu kısımda ise hedefimiz yıl sonuna kadar burayı tamamlamak" diye konuştu.

"Şu an içme suyu sıkıntısı gözükmüyor"

Toplantıda yapılan projeler hakkında bilgi veren Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ da, "Hizmet sektöründe bakım onarım işlerimiz ve planlama işlerimiz olmak üzere toplamda 79 adet projemiz bulunmaktadır. Toplam proje tutarımız yaklaşık 12 milyar kadardır. Önceki yıllar harcamamız 1 milyar 340 milyon, sene başında ödeneğimiz 584 milyon iken şuanda revize ödeneğimizle beraber 2 milyar 50 milyonluk bir ödeneğimiz var. Bunun şimdiye kadar 1 milyon 600 milyon, yüzde 78'lik kısmını harcadık. Geri kalan tutarı da sene sonuna kadar gerekli işlerimizde kullanacağız. Baraj doluluk oranlarıda özellikle bu sene kurak geçtiği için düşmeler var ama şu an içme suyu sıkıntısı gözükmüyor. Ama kuralık devam ederse tabikide heryerde olduğu gibi burayı da etkileyecektir" şeklinde konuştu. - ÇORUM

