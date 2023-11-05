Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Çorum'da Filistin Platformu'nun çağrısı üzerine toplanan anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Anneler, boykot sergisinin açıldığı etkinlikte markalara tepki göstererek İsrail'e destek veren şirketlere karşı duruş sergiledi.

Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Filistin Platformu'nun çağrısı üzerine Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan anneler, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğrenen çocukların şehridir Gazze" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'e desteğini açıklayan şirketlerin marka ve logolarının yer aldığı boykot sergisinin açıldığı etkinlikte anneler "Alma, aldırma, zulme ortak olma" şeklinde slogan attı, markalara tepki gösterdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazılan mektubun okunduğu etkinlikte, İsrail'in saldırılarının son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua da edildi.