Çorum'da AK Parti 2, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı
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ÇORUM'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.
ÇORUM'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ak Parti, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı. MHP, 24 yıl aradan sonra Çorum'dan milletvekili çıkardı.
Seçmen sayısının 410 bin 330 olduğu Çorum'da 373 bin 779 seçmen sandık başına gitti. Çorum İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 365 bin 350'si geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 147 bin 242, MHP 73 bin 698 ve CHP ise 112 bin 468 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Yusuf Ahlatcı (51) ve Oğuzhan Kaya (47), MHP'den Vahit Kayrıcı, CHP'den Mehmet Tahtasız milletvekili oldu. MHP, 24 yıl aradan sonra Çorum'da milletvekilliği kazandı.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YUSUF AHLATCI1972 yılında Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2003 yılında bitirdi. Serbest avukatlık yaparken Türkiye Barolar Birliği delegeliği, Baro Yönetim üyeliği, Çocuk ve Kadın Hakları Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sora AK Parti'nin çeşitli kademelerinde yer aldı. Bu seçimlerde partisinin Çorum İl Başkanlığı görevinden ayrılıp milletvekili adayı oldu. Evli ve 1 çocuk babası.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ OĞUZHAN KAYA1976 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Çorum'un İskilip ilçesinde tamamladı. Lise eğitimini Osmancık Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. 2003 yılında Osmancık ilçesinde avukatlık mesleğine başladı. 2006-2014 yıllarında Osmancık AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti Çorum Milletvekili olarak seçildi. TBMM Adalet Komisyonu üyesi. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörlüğü görevi ile Çorum Milletvekilliği görevine devam ediyor.MHP MİLLETVEKİLİ VAHİT KAYRICI1956 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sungurlu'da tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Okulu mezunu. Serbest ticaretle uğraştı. MHP'den 21. Dönem Çorum milletvekilliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.CHP MİLLETVEKİLİ MEHMET TAHTASIZ
1970 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu. Partisinin pek çok kademesinde görev aldı. İl Başkanlığı görevindeyken istifa edip milletvekili seçildi. Ticaretle uğraşan Tahtasız, evli ve 3 çocuk babası.