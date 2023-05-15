Çorum'da AK Parti 2, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

ÇORUM'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ak Parti, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı. MHP, 24 yıl aradan sonra Çorum'dan milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 410 bin 330 olduğu Çorum'da 373 bin 779 seçmen sandık başına gitti. Çorum İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 365 bin 350'si geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 147 bin 242, MHP 73 bin 698 ve CHP ise 112 bin 468 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Yusuf Ahlatcı (51) ve Oğuzhan Kaya (47), MHP'den Vahit Kayrıcı, CHP'den Mehmet Tahtasız milletvekili oldu. MHP, 24 yıl aradan sonra Çorum'da milletvekilliği kazandı.

1970 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu. Partisinin pek çok kademesinde görev aldı. İl Başkanlığı görevindeyken istifa edip milletvekili seçildi. Ticaretle uğraşan Tahtasız, evli ve 3 çocuk babası.