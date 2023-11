Çorum Belediyesi, İsrail'i Boykot Ediyor

Çorum Belediyesi, 2 bin personeliyle İsrail'i boykot ediyor

Belediye personeli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan Troy ile değiştiriyor

ÇORUM - Çorum Belediyesi, 2 bini aşkın personeliyle İsrail'e boykot başlattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın öncülüğünde işçi ve memur sendikalarının da desteğiyle tüm belediye personeli Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan Troy ile değiştiriyor.

Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğini ve zulme karşı herkesin elinden geleni yapması gerektiğine vurgu yapan Başkan Aşgın "İsrail'i ve oradaki zulmü alkışlayan Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika'yı ve o zulme destek olan herkesi aynı şekilde büyük bir şiddetle nefrete kınamaya, günahlarını suratlarına vurmaya devam edeceğiz." dedi.

Çorum Belediyesi olarak daha önceden belediyeye ait tüm sosyal tesislerde boykot başlattıklarını hatırlatan Başkan Aşgın "İşgale destek olan tüm firmaların ürünlerini raflardan kaldırdık. Bu boykotumuz çığ gibi büyüdü. Türkiye'de birçok belediyemiz de daha sonra boykot açıklaması yaptı onlara da kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Visa ve Mastercard özellikli kredi kartlarından komisyon alan, Bank Of America firmasının İsrail menşei bir firma olduğunu belirten Başkan Aşgın, "Bu firma, Visa ve Mastercard özellikli kredi kartları üzerinden her bir alışverişin yüzde 1,5'unu komisyon almak suretiyle adeta Siyonizm'e para akıtıyor. Dolayısıyla bu kartlarla yaptığımız her alışverişin yüzde 1,5'unu Siyonizm'e ve oradaki işgali alkışlayanlara gönderiyoruz. Devletimiz bu işe el atarak, Visa ve Mastercard'ın yerine geçecek yerli ve milli bir hamleyle bankalar arası kart merkezimiz olan Troy'u kurdu. Troy sistemi ile artık yüzde 1,5 komisyon İsrail'e akmıyor, bizim kendi bankalar arası kart merkezde kalıyor" şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi'nde çalışan işçi ve memurların üye olduğu yetkili sendika temsilcileri ile görüşerek banka kartlarını Troy ile değiştirme kararı aldıklarını açıklayan Başkan Aşgın "2 bini aşkın personelimizle birlikte toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamını Troy ile değiştireceğiz. Sendikalarımız çok kısa sürede tüm işçi ve memurlarımızın değişim taleplerini alacaklar ve toplu bir şekilde bankalara bunları ileteceğiz" ifadelerini kullandı.