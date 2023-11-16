Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Serkan Erişir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Erişir, meydan komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Soytürk'e teşekkür etti. Soytürk ise güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Serkan Erişir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Serkan Erişir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Soytürk ve Erişir görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nın çalışmalarını anlatan Erişir, yapılan faaliyetler ile ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

Erişir'e teşekkür eden Soytürk ise güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Uzunlar'a ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Abdullah Eroğlu ve dernek yöneticileri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

Şube Başkanı Abdullah Eroğlu yönetim kurulu üyeleri, Başkan Uzunlar'ı makamında ziyaret ederek U-14 Milli Takım Trakya Bölge Karmasına seçilen sporcuları tanıttı.

Uzunlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yöneticilere ve sporculara çalışmalarında başarılar dileyen Uzunlar, sporcuların gelişimlerinde önemli rol oynayan antrenörlere teşekkür etti.

Çorluspor 1947 deplasmanda Kullar 1975 Spor ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda karşılaşacağı Kullar 1975 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı açıklamada, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Zor bir deplasman maçına çıkacaklarını aktaran Gümüş, "Geçen hafta 3 puan aldık. Bu seriyi devam ettirip, sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz."ifadelerini kullandı.