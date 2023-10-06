Haberler ›› Politika ›› Çorlu'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Çorlu'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 cep telefonu, tabanca ile örgüte ait olduğunu değerlendirilen yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.