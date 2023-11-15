Çorlu'da DEAŞ'ın Sözde Üst Düzey Sorumlusu Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., yakalanıp, tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan A.H.'nin Çorlu'da bulunduğu belirlendi. A.H., bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.