Çorlu'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçak göç ile mücadele çalışmalarını devam ediyor. Çorlu ilçesi girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili sürücü A.K. ve yanında bulunan A.C. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ