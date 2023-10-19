Çorlu'da 9 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kaçak göç ile mücadele çalışmalarını devam ediyor. Çorlu ilçesi girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili sürücü A.K. ve yanında bulunan A.C. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika