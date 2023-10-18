Çorlu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Sürücü A.K. ve A.C. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü A.K. ve A.C. gözaltına alındı.