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Çorlu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Sürücü A.K. ve A.C. gözaltına alındı.