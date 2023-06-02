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Çopuroğlu TBMM'de yemin etti

Çopuroğlu TBMM'de yemin etti

Politika Haberleri

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden sonra 1'inci Yasama Yılı'nın meclis açılışında yemin etti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden sonra 1'inci Yasama Yılı'nın meclis açılışında yemin etti.

Yemin ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Çopuroğlu, "13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinden sonra 1'inci Yasama Yılı'nın meclis açılışında AK Parti Milletvekili olarak yeminimizi ettik. Devletimize, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün gururla izlediğimiz kararlılığı, iradesi ve liderliği; hükümetimizin gücü ve kuvveti ile şehrimiz ve ülkemiz için dur durak demeden çalışacağız, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Şaban Çopuroğlu Milletvekili AK Parti Kayseri Politika Haberler

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