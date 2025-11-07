COP30 Liderler Zirvesi Belem'de Devam Ediyor
Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'un ikinci gününde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Enerji Dönüşümü' oturumunda konuşacak.
Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde liderler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yer aldığı aile fotoğrafında bir araya geldi.
Aile fotoğrafının ardından "Liderlerin Genel Kurul Toplantısı"nın ikinci günü başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, bugün, "Enerji Dönüşümü" başlıklı tematik oturumda konuşması bekleniyor.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika