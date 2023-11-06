Comanchero Suç Örgütüne Operasyon: 4 Milyar 500 Milyon TL'lik Varlıklara El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan Comanchero suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 55 şüpheliye ait 4 milyar 500 milyon TL'lik varlıklara el konuldu. 18 şüpheli tutuklandı, 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaparak elde ettikleri gelirleri Türkiye'de aklamaya çalışan "Comanchero" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheliye ait 4 milyar 500 milyon TL'lik banka hesaplarına, kiralık kasalara, taşınmazlara, araçlara ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen ve ABD ile Avustralya tarafından İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheli Hakan Ayık'ın (Reis) liderliğini yaptığı "Comanchero" suç örgütüne yönelik yapılan araştırmalar sonucunda, örgütün Güney Amerika ülkelerinden ve Türkiye'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika güzergahını kullanarak Avustralya, Hong Kong ve Hollanda'ya ulaştırdığı tespit edildi.

2019-2021'DE 16 ÜLKEDE 800 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca ABD ile Avustralya Federal Polisi iş birliğiyle örgütün kullandığı Anom Şifreli Haberleşme Platformu verileri kullanılarak 2019-2021 yılları arasında yapılan operasyonlarda 3 ton 812 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, FBI destekli olarak Avustralya başta olmak üzere 16 ülkede 800 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ancak yapılan eş zamanlı operasyonlarda suç örgütünün lider kadrosunun yakalanamadığı, lider kadronun şüpheli Hakan Ayık (Reis) önderliğinde Türkiye'ye getirildiği, örgütsel olarak kara para aklama eylemlerinin ülkemizde başlatıldığı, söz konusu şifreli haberleşme programına ilişkin evrakların Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldığı aktarıldı.

4 MİLYAR 500 MİLYON TL BULUNAN BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaparak elde ettikleri gelirleri Türliye'de değişik yöntemlerle aklamaya çalışan örgüt mensuplarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) "suçtan elde edilen değere ilişkin raporun" hazırlandığı, bu doğrultuda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 55 şüpheliye ait toplam ortalama değeri 4 milyar 500 milyon TL olan banka hesaplarına, kiralık kasalara, taşınmazlara, araçlara ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu belirtildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde 5'i kırmızı bülten, 9'u mavi bülten olmak üzere uluslararası seviyede aranan ve aklama faaliyetlerine iştirak eden 62 şüpheli ile birlikte toplamda 71 şüphelinin tespit edildiği, söz konusu bu şüphelilerden 50'sinin Türkiye'de olduğunun belirlendiği, diğerlerinin ise; hali hazırda yurt dışında bulunduklarının öğrenildi. Türkiye'de bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 2 Kasım günü saat 06.00'da İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı, 40 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Comanchero suç örgütü lideri Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.