İstanbul'da yapılan 'kafes' operasyonu ile çökertilen 'Comanchero' suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

"Comanchero" suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da yapılan 'kafes' operasyonu ile çökertilen 'Comanchero' suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya "suç işlemek için örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda toplam 42 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.