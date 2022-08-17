Atakumlu Çocuklar Başkan Deveci'yi Ziyaret Ederek Taleplerini İletti

Atakumlu çocuklar oyun parklarındaki iyileştirme taleplerini iletmek üzere Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi ziyaret etti.

Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan ve yaşları 10 ila 13 arasında değişen dokuz çocuk, mahallelerinde bulunan parkla ilgili talep ettikleri iyileştirmeleri iletmek üzere Başkan Deveci'yi ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden çocukları makamında ağırlayan Deveci, talepleri not aldı. Futbol oynadıkları alanın iyileştirilmesini isteyen çocuklar, parklarındaki çim alanın düzleştirilmesinin yanı sıra bir de orta boy fileli kale istedi.

Deveci talepleri dinledikten sonra çocuklarla birlikte mahalleye gitti. Çocukların futbol oynadıkları alanı, çocuk parkını, amfi alanını inceleyen Deveci, belediyenin ilgili birimleriyle görüşerek konuya ilişkin çalışma yapılması talimatını verdi.

Futbol oynamayı çok sevdiklerini söyleyen çocuklara parklarındaki iyileştirme yapılıncaya kadar çözüm önerisi sunan Deveci, her hafta çocukları halı sahaya götürecek ve maç sonrasında geri getirecek bir servisle maça gidebileceklerini belirtti. Çözüm önerisini kabul eden çocuklar, ertesi gün takımlarını oluşturarak Atakum Belediyesi Aziz Sancar Spor Kompleksi sahasında maç yaptı. Maçın ardından çocuklar Deveci'ye teşekkür etti.