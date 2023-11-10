ÇKP, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin yönetişimine ilişkin politikaları açıkladı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yeni dönemde Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin yönetişimine ilişkin politikaları hakkında resmi bir rapor yayımlandı. Raporda, Xizang'ın kalkınma ve değişim yaşadığı, halka somut faydalar sağlandığı belirtildi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yeni dönemde Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin yönetişimine ilişkin politikaları hakkında Cuma günü resmi bir rapor yayımladı.

"Yeni Dönemde Xizang Yönetişimine İlişkin Çin Komünist Partisi Politikaları: Yaklaşım ve Başarılar" başlıklı raporda, yeni dönemde Xizang yönetişimine ilişkin ÇKP yönergelerinin bölgedeki çeşitli girişimlerde çok yönlü ilerleme ve tarihi başarı getirdiği vurgulandı.

Raporda, 2012 yılında düzenlenen ÇKP 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Xizang'ın eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma ve devasa bir değişim yaşadığı, bunun da halka daha fazla somut fayda sağladığı belirtildi.

Xizang'ın gayrisafi yurtiçi hasılası 2022 yılında 213,26 milyar yuana (yaklaşık 29,3 milyar ABD doları) ulaştı. Rakam, 2012'den itibaren yıllık ortalama yüzde 8,6 oranında büyümeye işaret ediyor. Bölgenin demiryolu ağının uzunluğu ise bu dönemde neredeyse iki katına çıktı ve bölgedeki tüm ilçe ve büyük kasabalar 5G ağı kapsama alanına girdi. Bölgede mutlak yoksulluk ortadan kaldırılırken, Tibetlilerin ortalama yaşam süresi 2021 itibarıyla 72,19 yıla çıktı.

Raporda, "Xizang halkı, ülkenin geri kalanıyla birlikte Çin ulusunun ayağa kalkarak müreffeh hale gelip güçlendiği büyük dönüşüme tanıklık etti. Xizang halkı şimdi de her bakımdan modern sosyalist bir ülke inşa etmek üzere yeni bir yolculuğa çıkıyor" denildi.

2020'de düzenlenen Xizang konulu 7. Ulusal Toplantı, yeni dönemde Xizang'ın yönetişimine ilişkin ÇKP yönergesinin ana hatlarını belirledi. Çin'e has özelliklere sahip sosyalizmin hayata geçirilmesi ve Xizang'ın fiili durumuna dayanan yönerge, Xizang ile ilgili çalışmalara dair güçlü bir anlayış ortaya koydu.

Raporda, "ÇKP'nin Xizang'ı istikrara kavuşturma konusundaki geçmiş başarısının ve gelecekteki kalkınma planlarının" özeti olarak nitelenen yönergeden övgüyle bahsedildi.

Yönergenin, Xizang yönetişiminin gelecekteki yön ve stratejisine ilişkin bir dizi soruya cevap verdiği belirtilen raporda, bölgeyle ilgili tüm girişimlerde yönergenin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Rapor, önsöz ve sonuç bölümünün dışında "Yeni Kalkınma Felsefesinin Tam Anlamıyla Uygulanması", "Kültürel ve Etik Kalkınmada Kayda Değer Başarılar", "Etnik ve Dini Girişimlerde Sağlam İlerleme", "Sürdürülebilir ve İstikrarlı Sosyal Kalkınma", "Daha Güçlü Eko-Çevresel Güvenlik Bariyeri" ve "Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi" olmak üzere altı bölümden oluşuyor.