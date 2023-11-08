ÇKP Heyeti Almanya'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir heyet, Almanya'ya yaptığı üç günlük ziyareti tamamladı. Heyet, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki iş konferansına katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu.

BERLİN, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir heyet, Almanya'ya yaptığı üç günlük ziyareti Salı günü tamamladı.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkan Yardımcısı Guo Yezhou heyete başkanlık etti.

Heyet, ziyaret sırasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki 10. Çin-Almanya İş Konferansı'na katılırken, Alman siyasi parti yetkililerinin yanı sıra yerel yönetimlerden, işletmelerden, düşünce kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle görüşmeler yaptı.

Temaslar sırasında her iki taraf da iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirme, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etme, küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etme, ayrıca Çin-Almanya ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini destekleme konusunda kararlılıklarını ifade etti.