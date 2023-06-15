Cizre'nin il olma umudu yeniden yeşerdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı "100 il, 1000 ilçe" açıklamasından sonra Cizrelileri il olma heyecanı sardı.

Cizrelilerin il olma umudu devam ediyor. MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "100 il, 1000 ilçe" mesajının AK Parti tarafından olumlu karşılanmasından sonra daha önce il olacağı kararı alınan ancak hala ilçe konumunda bulunan 200 bin nüfusluk Cizre ilçesinde il olma umutları yeniden yeşermiş oldu.

Cizre'nin yıllar öncesinden il yapılması gerektiğini ifade eden Alibey Mahalle Muhtarı Saithan Tuncer, cumhurbaşkanının da bu konuda daha önceden vermiş olduğu il sözünü hatırlattı.

Devlet büyüklerinin Cizre'nin il olması konusunun dile getirildiğini belirten Tuncer, "Cizre'nin il olması gençlerimize iş imkanlarının çıkması demektir. İlçenin sağlık sektörü başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi demektir. Cizre, hem nüfusu hem yerleşim yeri olarak zaten il olmayı hakkediyor. Cizre'nin il olması tabi ki de bizim için büyük bir sevinç olur" dedi.

Araştırmacı Yazar Abdulaziz Bilge, Cizre'nin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan köklü ve kadim bir şehir olduğunu ifade ederek, aynı zamanda İpekyolu'nun tarih boyunca buradan geçmesinden dolayı önemli bir ticaret merkezi olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Cizre'nin il olması gerekliliği tarih boyunca dile getirildiğine vurgu yapan Bilge, "Eski Cizre müftüsü ve aynı zamanda dedem rahmetli Mahmut Bilge 1960'larda Cizre Gazetesine yaptığı açıklamada Cizre'nin il olması gerektiğini ifade etmiş ve bunu söylerken de belli dayanak ve kriterleri ön plana alarak söylüyor. Cizre'nin merkezi konumda olması, İpekyolu ticaretinin buradan geçmesi ve kadim bir medeniyete sahip olması yönüyle de il olması gerektiğini o yıllarda ifade etmiş. O zamanlardan bu zamana kadar yapılan çalışmalar ister kozmopolittik, ister stratejik, ister siyasi, ister ticari olsun hangi noktadan bakarsanız bakın Cizre'nin bir olma kararlığı karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Cizre'nin bu hakkı kendisine verilirse biz Cizreliler olarak ta bu karardan dolayı da memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz" diye konuştu.

Cizre'nin il olmasının daha önceden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını hatırlatan esnaf Edip Ataç, "Cizre'nin il olması bizim için mutluluk verici bir şey ve Cizre il olursa bizler için çok güzel şeyler olacak. Çünkü Cizre il olursa iş imkanları artacak, şehir daha da büyüyeceği ve işsiz olan gençlerinde iş sahibi olacağı kanaatindeyim" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK