Cizre'de Yüzlerce Silah Parçası ve Mermi Ele Geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta yapılan aramada yüzlerce silah parçası ve mermi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta yapılan aramada yüzlerce silah parçası ve mermi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, bölmelere zulalanmış bin 388 adet silah parçası (namlu, yay, kabza, pim, kurma kolu, kapak takımı) ve 568 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. - ŞIRNAK