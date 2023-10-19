Haberler ›› Politika ›› Cizre'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Cizre'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Cizre ilçesinde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi. Sanat Sokağı'nda bulunan Vakfı Camisi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi. Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.