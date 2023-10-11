CIPOML Filistin'e destek mesajını okudu

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda; Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı'nın (CIPOML) Filistin'e destek mesajını okuyarak, "İsrail'i ve katliamlarını kınayan CİPOML, Filistin halkının haklı direnişini sonuna kadar desteklemektedir" dedi.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin CIPOML'nin Filistin halkına yanında olduğu yönündeki mesajını okudu. Bayhan, şunları söyledi:

"CIPOML Filistin halkının haklı direnişini destekliyor. Irkçı Israil devleti, Filistin halkına yönelik saldırılarını Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından yeni bir aşamaya yükseltti. Emperyalistlerin desteğindeki İsrail burjuvazisi ve benimsediği siyonizm, Filistinlilere eşit ulusal haklar tanımak bir yana yaşam hakkını bile zor tanıyor.

İsrail'i ve katliamlarını kınayan CİPOML, Filistin halkının haklı direnişini sonuna kadar desteklemektedir. Kürt sorunu, Filistin sorununun yanında bölgenin kadim bir sorunudur. Emperyalistlerle iş birlikçilerinin paylaşım mücadeleleriyle bu iki sorunun çözümsüzlüğü bölgeyi fokurdayan bir kazan haline getirmiştir. İsrail tüm saldırılarını derhal durdurmalıdır. İşgal son bulmalı ve İsrail işgal ettiği tüm topraklardan çekilmelidir. Devlet kurma hakkı dahil Filistin ulusuna kendi kaderini tayin etme hakkı tanınmalıdır."