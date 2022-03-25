Çinli Diplomat: Çin ve ABD Görüş Farklılıklarına Rağmen Rusya-Ukrayna Çatışması Hakkında İşbirliği Yapmalı

WASHINGTON, 25 Mart (Xinhua) — Büyükelçilik sözcüsü Liu Pengyu Çarşamba günü sanal bir basın toplantısında gazetecilere, "Çin ile ABD'nin Ukrayna konusunda işbirliği yapabileceklerine inanıyorum" dedi.

Liu, Çin ile ABD'nin Ukrayna sorununda farklı konumlara sahip olmalarına rağmen iki tarafın "işbirliği yapması gerektiğini" söyledi. Liu, bu işbirliğini oluşturabilmek için "suçlama oyununun" durması ve "ithamların" çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne, Çin'in karşı çıktığı tek taraflı yaptırımlar uygulamak yerine tüm taraflara ulaşmanın daha iyi bir yoluna ihtiyaç duyabileceklerini söylemekte olduğunu belirtti.

Liu, "Acil varılması gereken sonuç, krizi şimdi çözmek (olmalı), çünkü kayıpları bir an önce durdurmak zorundayız ve durumun kontrol edemediğimiz boyuta tırmanmasını istemeyiz" dedi. Liu çatışmanın, Rusya ve Ukrayna'nın "orta noktayı" bulmaları ve müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmaları suretiyle sonlandırılması gerektiğine işaret etti. Liu, "Kendi endişeleri var" diyerek şunu ekledi: "Endişeler giderilirse, askeri hareket tarzını sonlandırabilir ve ardından müzakere masasına geri dönebilirler."

Xinhua / Politika