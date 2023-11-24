Çinli aktivist Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Güney Kore'ye jet ski ile Sarı Deniz üzerinden kaçak girmeye çalışan Çinli aktivist Kwon Pyong, 'Göç Kontrol Yasası'nı ihlal etmek'ten ertelemeli 1 yıl hapis cezası aldı.

Güney Kore'ye jet ski ile Sarı Deniz üzerinden kaçak girmeye çalışan Çinli aktivist Kwon Pyong, "Göç Kontrol Yasası'nı ihlal etmek"ten ertelemeli 1 yıl hapis cezası aldı.

Yonhap'ın haberine göre, ağustosta ülkesi Çin'den, Güney Kore'ye jet ski ile girmeye çalışırken yetkililer tarafından yakalanan Kwon, mahkemeye çıkarıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik eleştirileriyle bilinen 35 yaşındaki aktivist, Güney Kore'de çıkarıldığı Incheon Bölge Mahkemesinde "Göç Kontrol Yasası'nı ihlal etmek"ten ertelemeli bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Kwon'un, 2 yıllık süre içerisinde herhangi suça karışmadığı takdirde hapis yatmayacağı bildirildi.

Güney Kore'ye sığınma başvurusunda bulunan Kwon'un talebinin mahkeme tarafından değerlendirildiği de bildirildi.

Kuzey Koreli göçmenlere ilişkin iddialar

Güney Kore, çeşitli raporlara dayanarak, Kuzey Kore'den Çin'e sığınan 600 kişinin, geçen ay ülkelerine geri gönderildiğini öne sürmüştü.

Raporlarda ayrıca Kuzey Kore'ye geri gönderilen göçmenlerin, yaşamlarına çok zor şartlarda çalıştırıldıkları kamplarda devam ettikleri belirtilmişti.