Çınar: "Şehit ve gazi aileleri başımızın tacı"

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hal Hatır' buluşmaları çerçevesinde Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarından Gedik Cezaevi Müzesi, Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesi ile Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesini gezdiler.

Başkan Çınar, Türkiye'nin bağımsızlığı uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerin emanetleri olan aileleri ile gaziler ve gazi yakınlarını ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından özel araçlarla evlerinden alınan şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ilk olarak Gedik Kültür Merkezine giderek buradaki Cezaevi Müzesi başta olmak üzere El Sanatları Galerisi, Çoban Müzesi, Millet Kıraathanesi ve Sergi Alanlarını incelediler. Balmumu heykelleri ve sergilenen objeleri yakından inceleyen şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları daha sonra Yeşilyurt'un köklü dokumacılık kültürünün anlatıldığı ve tanıtıldığı Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesini gezdiler.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerinin yakından ilgilendiği şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde yer alan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesine giderek buradaki özel alanlarda sergilenen askeri teçhisatları incelediler.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarını takdirle karşıladıklarını ve müzelere hayran kaldıklarını söyleyen şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları son olarak Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bir araya geldiler.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Çınar, çocuklara özel hediyeler dağıttı.

Ziyarete katılan Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, gösterilen misafirperverlik ve düzenlenen gezi programından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla aralarındaki gönül bağlarını diri ve güçlü tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Vatanın varlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna şehit düşen kahraman vatan evlatlarının emanetleri olan şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini ağırlamaktan onur duyduklarını söyleyen Başkan Çınar, "Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan 'Hal Hatır' buluşmalarımızda bugün çok özel misafirlerimizi ağırlıyoruz. Proje kapsamında yaşlılarımızı, engelli kardeşlerimizi ve farklı meslek gruplarını ağırlıyoruz ancak bugün ki buluşma her açıdan özel ve kıymetlidir. Ülkemizin birliği, milletimizin kardeşliği, vatanımızın huzuru için şehit düşen kahraman vatan evlatlarının bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz ile hem dayanışma hem de gönül birlikteliğimizi güçlendirmek adına bir araya geldik. Bizler eğer bugün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, vatanımız ve bayrağımız varsa bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz, kahramanlarımızın hakları asla ödenmez. Varlığını kutlu vatanımıza armağan eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleri ise bizim başımızın tacıdır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, gönül birlikteliğimizi sürekli güçlü tutuyoruz. Bugünde sizleri ağırlamaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum. Sizlerin hakları asla ödenmez, Rabbim sabırlar nasip etsin, her zaman yanındayız. Göreve geldiğimiz günden beri kentimizde faaliyetlerini sürdüren şehit ve gazi aileleri dernekleriyle sürekli iletişim halinde olduk, taleplerini yerine getirdik, evlerinde ziyaret ettik. Bugünde güzel bir gezi programı oldu, ardından misafirlerimizi Emanet Çarşımızda ağırladık. Davetimize icabet edip katılan saygıdeğer misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA