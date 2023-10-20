Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile bir araya geldi. İki lider, dostane ilişkilerin önemini vurgulayarak, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalkınmaya ve uluslararası işbirliğine katkı sağladığını belirtti.

Çin ve Vietnam Devlet Başkanları Kuşak ve Yol Forumu için bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Komünist rejimle yönetilen iki ülkenin, "dost ve yoldaş" olduğunu, sosyalist modernleşme doğrultusunda ilerlediği ve kalkınmalarını birbiri için fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Çin ve Vietnam'ın sürekli değişkenlik gösteren uluslararası ortamı ve kalkınma zorluklarını göz önüne alarak ortak hareket etmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Şi, iki ülkenin, ulusal canlanma için kendi koşullarına uygun kalkınma stratejilerini karşılıklı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Şi, iki ülkenin, "Kuşak ve Yol" işbirliği çerçevesinde Çin'in Yünnan eyaleti ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nden komşu Vietnam'a uzanan iki ekonomik koridor ile Çin ve Vietnam'ın kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi çevresini kapsayan ekonomik kuşaktan oluşan "İki Koridor ve Bir Kuşak" projesinin ortak inşasını hızlandırması gerektiğini işaret etti.

Vietnam Devlet Başkanı Thuong da Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10 yılda açık, kapsayıcı, yüksek nitelikli ve başat bir uluslararası işbirliği platformu haline geldiğini, ülkelerin kalkınmasına ve halklar arasında dostane ilişkilere katkıda bulunduğunu belirtti.

Vietnam'ın Çin'in kalkınmasını daima fırsat olarak gördüğünü, sosyalist Çin'in büyümesini ve güçlü ülke olma hedefini desteklediğini kaydeden Thuong, Çin'in dünya barışına ve kalkınmasına daha büyük katkılar yapacağına inandıklarını vurguladı.