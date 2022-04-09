Çin ve Sırbistan Dışişleri Bakanları, Telefonda İkili İlişkileri Görüştü

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Selakoviç, ilk olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iyi dileklerini iletti, Xi'nin Vucic'i yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından kutlamasından dolayı teşekkür etti, Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin tam bir başarı içinde geçmesini temenni etti ve Çin'in Cumhurbaşkanı Xi'nin liderliğinde kalkınmasında daha fazla ilerleme kaydedeceğine dair inancını dile getirdi. Sırp tarafının, Çin ile olan derin geleneksel dostluğu ve kapsamlı stratejik ortaklığından gurur duyduğunu söyleyen ve Çin'e, Sırbistan'ı temel çıkarlarını korumada güçlü bir şekilde desteklediği için teşekkür eden Selakoviç, Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada Çin'i güçlü bir şekilde desteklediğini ve Çin'i bölmeye yönelik her girişime karşı olduğunu kaydetti.

Çalkantılı uluslararası durumun etkisinin üstesinden gelmede Çin ile Sırbistan arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Selakoviç, iki ülkenin yüksek kaliteli bir Kuşak ve Yol işbirliğine giriştiklerini, Macaristan-Sırbistan demiryolunun Belgrad'dan Novi Sad'a (Beno) kadar olan bölümünün başarıyla trafiğe açıldığını ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin benzeri görülmemiş sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Çinli işletmelerin, Sırbistan'ın ulusal kalkınmasında aktif olarak yer aldığını ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında vazgeçilmez bir rol oynadığını söyleyen Selakoviç, ülkesinin Çin ile bozulmaz dostluğunu derinleştirmeye ve zorlukların üstesinden gelmek için el ele vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin mevkidaşı Vucic'e en içten selamlarını ve en iyi dileklerini ileten Wang da Cumhurbaşkanı Xi'nin Vucic'e yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı hemen bir kutlama mesajı göndermesinin, iki lider arasındaki üst düzey karşılıklı güvenin ve derin dostluğun tam bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Wang, uzun vadeli ve güvenilir sağlam dostluğunun yanı sıra kapsamlı stratejik ortağı olarak Çin'in, Sırbistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu korumada, bağımsız bir dış politika izlemede ve ülkenin ve halkın temel çıkarlarıyla uygunluk içinde yargıda bulunmada ve kararlar almada güçlü bir şekilde destekleyeceğini bildirdi. Wang, Çin'in, dış güçlerin egemen devletler üzerinde siyasi baskı uygulamasına ya da diğer ülkeleri baskı yoluyla taraf olmaya zorlamasına karşı olduğunu da sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in aralarında insan hakları meselelerini siyasallaştırma ve araçsallaştırma girişimlerine direnmenin de bulunduğu uluslararası ve çok taraflı platformlarda birbirini sürekli desteklemek için Sırbistan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Wang Çin'in, iki lider tarafından varılan önemli konsensusun uygulanmasını ve Budapeşte-Belgrad Demiryolunun Novi Sad-Subotica bölümünün inşasını hızlandırmak, kilit işbirliği işletmelerinin sağlam işleyişini ve gelişimini desteklemek ve işbirliğine güçlü bir ivme kazandırmak ve Sırbistan'ın rekabet gücünü daha da artırmasına yardımcı olmak amacıyla mümkün olan en kısa sürede ikili serbest ticaret anlaşması imzalamak için Sırbistan ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Selakoviç, Sırbistan'ın BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini korumaya kararlı olduğunu ve gerçek dostlarına sırtını dönmeyeceğini belirterek, Çin'in uluslararası ilişkilerde her zaman dürüst ve adil bir tutumu desteklediğini ve Sırbistan'ın son derece takdirle karşıladığı barış görüşmelerini aktif olarak teşvik ettiğini de vurguladı.

Wang, mevcut durumda uluslararası toplumun, Soğuk Savaş zihniyetinin yeniden canlanmasına karşı son derece tetikte olması ve dünyayı bölme girişimlerine ortaklaşa direnmesi gerektiğini de işaret etti. Karmaşık ve değişken bir dış ortam karşısında Sırbistan'ın odaklanmayı sürdürdüğü ve kalkınmaya bağlı kaldığı sürece, ilerleme yolundaki zorlukların ve engellerin üstesinden geleceğini belirten Wang, Sırbistan'ın meşru haklarını ve çıkarlarını koruma bilgeliğine ve yeteneğine sahip olduğuna inandığını dile getirdi. İki taraf, telefon görüşmesinin çok zamanında ve zaruri olduğu konusunda hemfikir kaldı. İkili ilişkilerin geleceğinden tamamen emin olan iki ülke, birbirlerini sıkı bir şekilde desteklemeye ve kapsamlı stratejik ortaklıklarında yeni ilerlemeler için uğraşmaya devam edecek.

Xinhua / Politika